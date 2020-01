“Donando Musicando”, al Teatro Govi spettacolo benefico per l’Abeo

Venerdì17 e sabato 18 gennaio, ore 21, al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova (via P. Pastorino 23 rosso a Bolzaneto) torna il tradizionale appuntamento con Donando Musicando, la manifestazione benefica finalizzata a raccogliere fondi a favore dell’Associazione Abeo Liguria Onlus







Due serate molto diverse tra loro, per mettere in atto una rete di solidarietà, che parte dalla Valpolcevera e arriva fino ai piccoli pazienti dell’ospedale Gaslini, offrendo divertimento per tutti i gusti:

Venerdì 17 gennaio ore 21:00 a farla da padrone è la musica live. Ad intrattenere il pubblico una band d’eccezione: JT-Ex Genova – The Joshua Tree Experience che, con il suo omaggio agli U2, non regala un semplice tributo ma realizza una vera e propria esperienza musicale per raccontare uno degli album più famosi della band irlandese (The Joshua Tree, appunto).

La band è composta da Gianmarco Farnè (voce), Alessio Fistarol (batteria e voce); Alberto Augugliaro (chitarra) e Marco Lauci (basso).

Per l’occasione i Jt-Ex non si esibiranno da soli: sul palco saliranno, infatti, anche gli Spirituals & Folk, gruppo corale genovese attivo dal 1994 composto da 25 coristi. Due gruppi apparentemente agli antipodi, ma in grado di fondersi per dar vita ad uno spettacolo magico che non perde mai un colpo.

Ingresso ad offerta minima € 7

Sabato 18 gennaio, sempre alle ore 21:00 si cambia totalmente registro: i danzatori e le danzatici di Naima Academy si esibiranno in un vero e proprio dance show ricco di stili e contaminazioni in grado di trascinare il pubblico nell’emozionante mondo della danza.

Ingresso ad offerta minima € 5

Come anticipato, il ricavato verrà devoluto all’associazione Abeo Liguria Onlus – Associazione ligure bambino emopatico e oncologico. Abeo, oltre a mettere a disposizione appartamenti, fornisce sostegno emotivo, economico, psicologico, umano per le famiglie dei pazienti affetti da leucemie, in cura presso l’ospedale Gaslini, per tutto il decorso della malattia.

L’evento ha luogo grazie ad alcune importanti collaborazioni, cioè gli sponsor. È doveroso ringraziare:

· Federica Sinisi, consulente immobiliare

· La Nuova Fogliotti, pasticceria e caffetteria del centro cittadino

· Ceramiche il Tornesino, laboratorio di ceramiche artigianali.

· Teatro Rina e Gilberto Govi

Orari Biglietteria: Giovedì dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30

Per info e prenotazioni:

Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pastorino 23 R

Tel: 010 74 04 707

Mail: biglietteria@teatrogovi.it

Web: www.teatrogovi.it



Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...