Continuano i furti con strappo in centro storico. Un arresto in via Gramsci

Da qualche tempo i reati predatori nei carruggi sono in escalation. Stavolta un malvivente aveva approfittato dell’ebbrezza della vittima. Colto in flagrante dai CC, è finito a Marassi

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova Centro hanno tratto in arresto per furto con strappo un 27enne colombiano residente a Genova, pregiudicato e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, poiché sorpreso in via Gramsci mentre strappava dal polso di un giovane albanese un orologio in acciaio. L’episodio si è verificato nelle prime ore di ieri, al termine dei festeggiamenti per il nuovo anno. Avvedutosi che la vittima era stesa a terra a causa del forte stato di ebbrezza, il 27enne ne ha approfittato per avvicinarsi e toglierle l’orologio dal polso consapevole che non se ne sarebbe minimamente accorta. Il piano è stato sventato dal passaggio dei militari dell’Arma che hanno impedito all’uomo di concretizzare l’intento criminoso, bloccandolo prima che riuscisse ad allontanarsi con il maltolto. L’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Marassi. Refurtiva restituita all’avente diritto.

