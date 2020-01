Al Museo delle Marionette di Campomorone due spettacoli gratuiti

“Tutti “pu-pazzi” per le Marionette” e “Animal’s got Talent”. Ecco come prenotare

Il nuovo anno di ADM – Associazione Didattica Museale inizia con un doppio appuntamento il 5 gennaio a Campomorone , al Museo delle Marionette.

Alle ore 15 è in programma una visita guidata dal titolo “Tutti “pu-pazzi” per le Marionette”, consigliata per famiglie con bambini dai 4 anni in su.

Il gufo Melchiorre, la pecorella Erminia ed i loro amici guideranno i bimbi alla scoperta del Museo e dei segreti delle Marionette.

E’ necessaria la prenotazione al link: http://bit.ly/20-5genMarionette

Alle ore 17 invece, andrà in scena lo spettacolo “Animal’s got Talent” per bambini dai 4 anni in su. “Meglio vivere un giorno da leone che cento anni da pecorella…” questo è il motto che spinge Erminia a partecipare ai provini di Animal’s Got Talent, decisa a riscattare l’immagine delle sue simili!

Per partecipare è necessaria la prenotazione al link: http://bit.ly/20-5genAnimal

Entrambi gli eventi sono gratuiti.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...