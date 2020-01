Furto di Capodanno a Levante: rubata una pistola

Furto in abitazione consumato durante l’assenza dei proprietari per i festeggiamenti di Capodanno. Ignoti, infatti, dopo aver forzato la serratura della porta di ingresso, si sono introdotti in casa e dopo aver messo a soqquadro alcune stanze si sono impossessati di una pistola “Bernardelli” cal. 7,65 priva di munizionamento, regolarmente detenuta e denunciata dalla vittima.

Indaga la Stazione Carabinieri di Genova San Martino, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di San Martino

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...