Alcol, al Galliera a Capodanno 17 ubriachi in condizioni critiche. 3 sono minorenni

La polizia locale in servizio in centro ha soccorso 3 uomini (di cui uno sanzionato per ubriachezza manifesta) e una minorenne, poi affidata alla famiglia

Ubriacarsi l’ultimo giorno dell’anno. Ubriacarsi fino a stare male, a perdere coscienza, a rasentare il coma etilico. Sono stati 17 quelli che hanno atteso lo scoccare della mezzanotte avvinti a una bottiglia nella zona del centro e sono finiti, per competenza territoriale all’ospedale Galliera.

Oltre a due uomini, uno italiano e uno straniero, che al pronto soccorso ci sono finiti per percosse, sono stati ben 17 quelli che ci sono arrivati raccolti dalle ambulanze con tasso di alcol nel sangue molto alto per eccesso di brindisi. Il bollettino di guerra etilico è stilato da Paolo Cremonesi, primario del pronto soccorso dell’ospedale di Carignano. 10 gli italiani, di cui 8 maggiorenni (6 uomini e 2 donne) e 2 minorenni (un ragazzo e una ragazza). 7 gli stranieri, di cui 5 uomini maggiorenni e 1 minorenne, oltre a una donna maggiorenne.

La polizia locale in servizio attorno all’area dei concerti ha soccorso e affidato al 118 tre uomini. A uno di questi è stata anche contestata l’ubriachezza manifesta. Un minore in stato di ebbrezza (una ragazza) è stato affidato alla famiglia a cui è stato chiesto di andare a prenderla ai margini della manifestazione.

La situazione, certamente aggravata dall’occasione della festa, è in realtà abbastanza comune nei fine settimana di movida. Il problema dell’alcolismo sta assumendo proporzioni sempre maggiori soprattutto tra i minori e tra i ragazzi da poco maggiorenni.

