Meteo Limet, le nuvole arriveranno prima del tramonto

Meteo Genova: Correnti umide meridionali interesseranno la nostra regione nei prossimi giorni determinando qualche debole pioggia sul settore centro-orientale tra venerdì e sabato. Temperature sempre su valori miti.

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: giovedì 2 gennaio 2020



Avvisi: Nessuno

Cielo e Fenomeni: Al mattino nubi su Imperiese, Savonese di ponente e Spezzino. Sul resto della regione bel tempo a parte qualche nube bassa sui versanti padani centro-occidentali senza conseguenze. Nel pomeriggio e in serata infittimento delle nubi a ponente, in estensione al centro-levante prima di notte. Non sono attese piogge.

Venti: Deboli o moderati da nord al mattino, deboli meridionali nel pomeriggio.

Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: Pressoché stazionarie o in lieve calo le massime sotto costa

Costa: min +3/+7°C, max: +12/+15°C.

Interno: min -3/+3°C, max: +7/+12°C.





