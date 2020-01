Ferito un trentanovenne. Sul posto gli agenti del Pronto Intervento della polizia locale

Una automobilista, uscendo in contromano dal posteggio di via delle Casaccie, nel centro cittadino, ha travolto un motociclo. Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, un uomo di 39 anni, che è stato soccorso dal 118 e trasferito al Galliera in codice giallo. La strada è aperta al transito.







