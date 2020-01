La denuncia dei residenti: via San Bernardo, l'”isola zozza”

Dopo la nottata di festa nei carruggi della Rive Gauche del centro storico, tutte le strade sono state ripulite, ma non via San Bernardo, che resta piena di sporcizia e rifiuti

Questa la denuncia dei residenti e dei commercianti (tra i quali molti gestori di pubblici esercizi) che oggi hanno atteso un vano un intervento. Un altro vicolo costantemente sporco (viene purtroppo usato come orinatoio e come luogo di spaccio), che lo è rimasto anche oggi, è vico Lavezzi, tra piazza Pollaiuoli e via Giustiniani.

