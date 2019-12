Incendio pila 13 del nuovo ponte, dopo la pulizia ripartiranno i lavori

Il cantiere non è stato sequestrato. Le fiamme, secondo quanto ricostruito, sono state generate da alcune scintille derivanti da un flessibile usato per le operazioni che erano in corso in quel momento che sarebbero finite su polistirolo.

L’incendio, che si è sviluppato alle 5:20 sulla sommità della pila 13 nel cantiere lato levante del nuovo viadotto Polcevera, ha riguardato il cassero, la struttura in legno che serve per dare la forma alle pile di calcestruzzo. I cinque operai presenti in quel momento sulla pila hanno immediatamente lasciato la postazione. Non ci sono stati feriti.

Chiamati sul posto i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio in circa due ore.

Via Fillak, rimasta chiusa al traffico veicolare per la durata dell’intervento, è stata riaperta al traffico attorno alle 8.

Non è stato disposto il sequestro dell’area, pertanto i lavori potranno riprendere non appena finite le operazioni di pulizia della pila dalle parti ammalorate che saranno, laddove necessario, sostituite.

