Ruba in auto al terminal traghetti, arrestato da CC fuori servizio

L’uomo si stata appropriando di un borsa con carte di credito e mille euro in contanti

Aveva pensato di rubare in un’auto posteggiata nel parcheggio del terminal traghetti, ma è stato molto sfortunato. Di lì, infatti, passavano alcuni carabinieri della stazione San Teodoro e Scali liberi dal servizio che lo hanno pizzicato in flagrante mentre portava via una borsa contenente documenti, carte di credito e denaro contante per 1.000 euro appartenenti a una donna genovese. I militari hanno arrestato per furto aggravato M.K., algerino di 49 anni, senza occupazione e con precedenti di polizia. Il bottino è stato restituito alla proprietaria.

In copertina: foto d’archivio

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...