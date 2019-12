Bus, cede il freno a mano. Il mezzo sbatte contro le colonne in via XX – FOTO

Questa sera il freno a mano di un bus Amt posteggiato in via XX in attesa della termine del concerto in piazza de Ferrari ha ceduto e il grosso mezzo si è mosso percorrendo un piccolo tratto di strada e salendo sul marciapiede fino ad andare a cozzare contro le colonne del porticato all’altezza dell’incrocio con vis Fieschi. Per fortuna non c’erano passanti sulla sua strada e non ci sono stati feriti. Il mezzo arancione si è poi fermato scontrando con forza una colonna del palazzo. I vetri anteriori sono andati in frantumi. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale del reparto sicurezza urbana e i vigili del fuoco che hanno dovuto staccare il bus dalla colonna e rimetterlo sulla strada.













