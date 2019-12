Appello dei vvf: “Non usate lanterne cinesi, possono causate gravi danni”. IL VIDEO

Ecco come un oggetto pieno di magia, poesia e suggestioni può trasformarsi in uno strumento di devastazione

<La vedete? Viene comunemente chiamata “Lanterna cinese”. Se pensate di utilizzarle, lo farete mettendo in pericolo la sicurezza di molte persone inconsapevoli>: lo spiegano i vigili del fuoco.

<La lanterna, quando perderà quota – dicono -, potrebbe finire in un giardino privato, in un bosco, su auto o moto parcheggiate, sul balcone di una abitazione e innescare incendi, e molti episodi passati lo confermano, anche molto gravi come questi>.

