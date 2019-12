San Martino, aggiudicata la gara per la tomoterapia

È previsto che lo strumento arrivi entro il mese di aprile 2020

L’Ospedale Policlinico San Martino informa che nella giornata odierna la CRA ha deliberato l’aggiudicazione della gara relativamente all’acquisizione dello strumento dedicato alla tomoterapia.

Questa acquisizione rientra in un più ampio progetto di sistema, che coinvolge Regione Liguria e Alisa.

A fronte dell’acquisizione la Direzione Aziendale dell’Ospedale Policlinico San Martino ha deliberato l’ordine, dove è stato citato l’atto di aggiudicazione.

L’offerta era stata presentata il 23 dicembre scorso. Il giorno successivo, il 24 dicembre, l’Ufficio Tecnico della struttura, dopo aver analizzato l’offerta per la parte di propria competenza (lavori al bunker) ha comunicato il nullaosta. Contestualmente la direzione del reparto di Radioterapia Oncologica ha controllato la parte tecnologica dell’offerta e dato ulteriore nullaosta.

La tomoterapia è un tipo di radioterapia, utilizzata per eradicare patologie tumorali o per fini palliativi, in cui la radiazione viene emessa fetta per fetta (da qui l’uso del prefisso greco tomo, che significa “fetta”).

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...