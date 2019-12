Valpolcevera, da gennaio stop alle nevette gratuite Amt BM e SP

Dal primo gennaio potenziate le linee bus 3, 7 e 8

A partire dal primo gennaio 2020, a seguito dell’assestamento della viabilità stradale in Val Polcevera, che ha già consentito di ripristinare i tradizionali percorsi delle linee 7 e 8, e per rispondere in maniera più efficace e integrata alla domanda di mobilità della Val Polcevera e del Ponente, verranno attuati i seguenti provvedimenti: le linee bus 3 (Principe – Sestri), 7 (via Fanti d’Italia – Pontedecimo) e 8 (via Avio – Bolzaneto) verranno potenziate e, contestualmente, non saranno più in esercizio le navette BM (Canepari – Bolzaneto) e SP (Principe – Sestri).

La linea 3 verrà gestita interamente con i nuovi mezzi ibridi a ridotto impatto ambientale.

