Autostrade, in Liguria mette sul piatto 10 milioni di tagli ai pedaggi

Il ministero dei Trasporti istituisce cabina di coordinamento con il coinvolgimento degli enti locali

La riunione al Mit sulle emergenze (anche) in Liguria si è conclusa con la disponibilità di Aspi a mettere sul piatto 10 milioni di euro per le riduzioni dei pedaggi. Si è parlato anche di possibili soluzioni tecniche per limitare i disagi degli utenti (si sono registrati anche quasi 30 chilometri di coda) e velocizzare i cantieri per la sostituzione delle barriere anti rumore e anti vento oltre che per gli interventi per la sicurezza.

Il Mit <ha disposto una cabina di coordinamento tra concessionari e esperti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per ridurre al massimo i disagi> e ha deciso <di attivare ogni possibile strumento di monitoraggio e comunicazione immediata sullo stato dei lavori e della viabilità, coinvolgendo gli enti locali>. Il presidente della Regione Giovanni Toti aveva più volte denunciato assenza di comunicazione e il mancato coinvolgimento dell’ente.

