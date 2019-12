Cercavano di volare a Londra con documenti falsi, arrestati dalla polizia all’aeroporto

Un uomo e una donna stavano per imbarcare su un volo in partenza per Londra. Sono stati scoperti degli uomini della polizia di frontiera dell’aeroporto, agli ordini del vice questore aggiunto Fabio Cosimo Manzo

Ieri, alle 12, la polizia di frontiera in servizio al “Colombo” ha arrestato due passeggeri in partenza per Londra Gatwick per uso di documento falso. I due, una donna di 20 anni e l’uomo di 21, si sono presentati al controllo di frontiera esibendo, rispettivamente un passaporto ordinario argentino contraffatto ed un passaporto Repubblica Ceca falso. Entrambi si sono dichiarati iraniani. La donna, con precedenti specifici. era stata già arrestata a Verona nel novembre scorso.

L’uomo nascondeva nella scarpe una carta di identità della Repubblica Ceca rubata.

Entrambi sono stati condotti in carcere, lui a Marassi, lei a Pontedecimo.

