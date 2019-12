Escursionista si perde alle spalle di Uscio, ritrovata da vvf e soccorso alpino – IL VIDEO

Nel tardo pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti sulla costa alle spalle di Uscio, per ricerca persona. Un gruppo di tre turisti francesi, fratelli, durante una escursione ha deciso di separarsi per osservare posti diversi. Una donna di 62 anni è scivolata ed ha perso gli occhiali. Disorientata e colta dal buio ha deciso di chiamare i soccorsi. Grazie all’ottima conoscenza del territorio da parte di un componente della squadra VF, e del francese da parte di un membro del Soccorso Alpino, i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere la signora nei pressi del passo dei Tedeschi. In buone condizioni di salute è stata riaccompagnata dagli altri fratelli intorno alle 22.30. Sul posto era stato inviato il carro UCL del comando per la gestione dei vari enti che partecipano alle ricerche.

