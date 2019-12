Anche i giornali russi parlano dell’albero genovese all’uncinetto

Lo rende noto, condividendo l’articolo su Facebook, il presidente del Municipio Bassa Valbisagno, Massimo Ferrante. Ecco cosa scrivono in Russia dell’albero crochet di piazza Martinez e della città.

Anche i giornali russi parlano del nostro Albero di Natale da record in piazza Martinez.

QUESTA LA TRADUZIONE COMPLETA:

Albero di Natale in Italia all’uncinetto.

Ciao a tutti! Oggi voglio parlare un po ‘di ciò che un insolito albero di Natale è stato impostato per il Natale cattolico in Italia.

Questo paese meridionale è spesso famoso per le sue insolite opere d’arte. E dicembre 2019 non ha fatto eccezione. A Genova – la capitale della regione italiana della Liguria – forse è stato istituito l’albero di Natale più insolito al mondo. I turisti di varie città e paesi vengono qui per vedere la “bellezza”. L’idea di creare un albero di Natale originale di 11 metri è nata un anno fa dal proprietario di uno dei negozi della città. Le autorità locali hanno immediatamente dato il via libera all’attuazione del progetto e dopo un po ‘hanno lanciato denaro: 1.500 euro per il lavoro di un ingegnere civile e 8.500 euro per la costruzione. Nel parco di Piazza Giovanni Martinets nella zona di San Fruttoso, è stato installato un albero di Natale all’uncinetto. Ora una tale bellezza della foresta è la più alta del mondo e afferma di essere nel Guinness dei primati. Le artigiane locali hanno impiegato diversi mesi per creare una vera opera d’arte. L’albero di Natale è composto da 4.5 mila cosiddette piastrelle, ognuna delle quali differisce dall’altra per colore, ornamento e cornice. In totale, circa 300 donne di diverse regioni del paese hanno lavorato quotidianamente alla creazione di un albero di Natale. Ragazze, scolarette, insegnanti, addetti alle pulizie, casalinghe e pensionate hanno lasciato un pezzo del loro calore e amore in ogni piastrella collegata. La forma della bellezza della foresta è stata data grazie alla struttura in metallo. Nella parte superiore, una stella è tradizionalmente installata, che brilla al buio. A proposito, l’albero stesso è illuminato nelle serate e nelle notti dai riflettori. Ghirlande e palline natalizie non ci sono. L’albero di Natale a Genova è bellissimo senza di esse. Tanta energia, amore e calore sono stati investiti in esso. Avete mai visto un tale miracolo?

