Un altro incidente in A26 tra Masone e il bivio con la A10

Il tamponamento in A26 avvenuto stamattina ha un drammatico bilancio. Una persona è, infatti, è stata soccorsa in codice rosso (poi degradato a giallo in ospedale). I mezzi coinvolti sono cinque. L’autostrada è rimasta a lungo chiusa per permettere i soccorsi.

Attualmente sono in atto i soccorsi per un altro incidente tra Masone e il bivio con la A10.

Coda di 5 km sulla A10 tra il bivio con la A26 e Arenzano.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...