Escursione fotografica sulle tracce del lupo e dei cavalli selvaggi

Parco dell’Aveto, per domenica 29 dicembre la guida Evelina Isola propone un trekking sulle tracce dei cavalli selvaggi e del lupo, in compagnia del fotografo Paolo Rossi

Misterioso. Solitario. Selvatico. Il lupo lascia poche tracce sul territorio che attraversa. Incontrare un lupo è molto difficile: ha un olfatto molto sviluppato e avverte la presenza dell’uomo a grande distanza.

Scomparso in Liguria all’inizio del Novecento, da fine anni’80 alcuni esemplari provenienti dall’appennino abruzzese sono tornati a ripopolare la nostra regione. È stata una colonizzazione spontanea, non forzata, causata dall’abbandono dell’uomo delle aree montane.

Oggi nel parco dell’Aveto vivono alcuni piccoli branchi, ma il numero di esemplari varia continuamente, sottoposti ad un attento monitoraggio per permetterne la convivenza, spesso difficile, con la pastorizia e l’allevamento.

Nell’area del Parco Naturale Regionale dell’Aveto, in Liguria, tra pascoli e faggete, vive un branco di cavalli selvaggi composto da una quarantina di capi.

Eredi di un piccolo gruppo, il cui proprietario morì una quindicina di anni fa, sono sopravvissuti adattandosi alla perfezione alla vita in natura.

L’incontro con i cavalli di razza Bardigiana, che da decenni trascorrono le estati in alpeggio, ha permesso la riproduzione e la nascita di nuove famiglie che, nell’ultimo decennio, non hanno mai avuto rapporti con l’uomo.

Escursione in compagna della guida ambientale escursionistica e naturalistica del progetto Wild Horsewatching e del fotografo di natura Paolo Rossi, che svelerà tutti i segreti per riuscire a fotografare questi splendidi animali. I posto sono limitati. L’escursione durerà mezza giornata con late lunch in agriturismo.

Per info e costi: Evelina Isola tel. 3473819395

