Coronata, ecco la buca in strada transennata da due mesi

Nella zona, i cantieri per la fibra hanno lasciato le strade disastrate. Dovevano essere riasfaltate da Aster mesi fa, in base a un accordo tra Openfiber e Comune (così aveva detto l’allora assessore Paolo Fanghella in consiglio comunale) invece non se ne è saputo più nulla. Rimane anche aperta una pericolosa buca segnalata dai cittadini due mesi fa alla polizia locale e da questa ad Aster.

<Via Coronata, bivio per Via Monte Guano, era il 25 ottobre quando segnalavo alla polizia locale questa buca pericolosissima – dice Angelo Spanò, cittadino e portavoce della zona -. Intervenirono immediatamente e a loro volta fecero intervenire gli addetti di Aster, i quali si limitarono a posizionare una transenna. Ad oggi, come si evince dalle foto, la situazione è peggiorata. Un doveroso “ringraziamento” alla ditta che a suo tempo aveva eseguito gli scavi per la fibra e al Comune che non li obbliga a ripristinare tutto il manto stradale di Coronata>.

