Mostra di presepi all’oratorio settecentesco di Mele

La Confraternita Sant’Antonio Abate di MELE in occasione delle Festività Natalizie ha organizzato all’interno del settecentesco Oratorio un concorso di Presepi dedicato alle Scuole in concomitanza con una mostra che vede esposte opere private.



L’Oratorio sarà aperto alle visite dalle 15:00 alle 18:30 nei seguenti giorni: oggi, giovedì 26 dicembre, sabato 28 e domenica 29 dicembre 2019; mercoledì 1, sabato 4, domenica 5, lunedì 6, sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020. all’ingresso verrà distribuita una scheda per la votazione dei presepi in concorso eseguiti dalle Scuole.

Sarà inoltre possibile votare “L’albero più bello”, mostra fotografica degli alberi di natale allestiti dai bambini a casa o nei propri giardini.

Sabato 18 Gennaio 2020, in occasione dei festeggiamenti per la Festività Patronale, in Oratorio si svolgeranno le premiazioni dei concorsi: “Vetrine in Mostra”, “Presepi per la Scuola” e “L’albero più bello” (A seguito della S. Messa delle 20:30).

In occasione della Mostra si potranno ammirare le numerose opere d’arte di Ratti, Maragliano e le decorazioni a stucco di Cantone, da poco oggetto di un accurato restauro, custodite all’interno dell’Oratorio.

Oratorio Sant’Antonio Abate di Mele – Via del Piano 101 – 16010 – MELE (GE)

