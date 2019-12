Aperture natalizie straordinarie della mostra dei cristezzanti a Pegli

Il percorso della mostra “Cristezzanti”, allestita nel Museo Navale di Pegli, si snoda tra le sculture inedite ritrovate negli Oratori del Ponente genovese e di Mele, i preziosi tessuti e gli argenti gentilmente concessi dalle confraternite

Nella mostra sono infatti collocati crocifissi processionali dell’ambito di Anton Maria Maragliano e Agostino Storace, accanto a sculture lignee ritrovate in questi ultimi anni, tra cui un gruppo completo di Cerofori della fine del ‘500 dell’Oratorio di Santa Maria Assunta di Pra’ e il San Michele Arcangelo di Fiorino. Una sezione è dedicata agli stupefacenti tabarrini, alcuni dei quali risalgono al XVIII secolo e appartenevano alle confraternite di San Giacomo delle Fucine. Accanto gli argenti utilizzati nelle processioni, i canti, che con il loro fruscìo metallico, sono collocati alle estremità dei crocifissi processionali, i calici e le mazze processionali.

E’ una mostra che tuttavia pone le opere d’arte in rapporto con gli uomini delle cassacce, le loro usanze, il loro vestiario tipico e non solo. I loro volti, di ieri e di oggi, sono fotografati accanto agli oggetti che normalmente vengono utilizzati nelle processioni.

Orari

26, 30 Dicembre, 1, 6 Gennaio: 14,00 – 17,00

27, 28, 29 Dicembre / 2,3,4,5 Gennaio: 11,00-17,00

29 Dicembre: Prova Aperta a tutti con un Crocifisso Processionale: 15,30

INGRESSO LIBERO .

