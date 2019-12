Via Gaeta, il posteggio selvaggio blocca un’altra ambulanza. Soccorso trasbordato oltre il blocco

Eppure c’è ancora chi ha il coraggio di lamentarsi delle sanzioni, persino in consiglio comunale. Solo per puro caso a bordo c’era un ammalato non in pericolo di vita. Fosse stato in codice rosso, la perdita di tempo avrebbe anche potuto portare alla morte del trasportato

Stamattina, in via Gaeta un’ambulanza con paziente a bordo non è riuscita a transitare a causa del posteggio selvaggio.

A seguto della richiesta pervenuta dalla pubblica assistenza sono state inviate dalla polizia locale due pattuglie mentre il malato è stato trasbordato a braccia dall’ambulanza bloccata a una arrivata oltre il blocco. Per fortuna il paziente soccorso non era grave. Lo fosse stato, la perdita di tempo imposta dagli automobilisti menefreghisti (il fatto succede di frequente è ormai tutti sanno cosa significa piazzare l’auto in divieto) avrebbe potuto costargli la vita. Molti residenti hanno provveduto in autonomia a spostare i propri veicoli e le pattuglie hanno provveduto a elevare sanzioni a 20 mezzi mal posteggiati. Al momento il transito anche di veicoli di emergenza è ripristinato.

Foto di Giovanna Ferrigno da Facebook

