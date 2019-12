I lavori rallentano il traffico anche nei festivi

Anche oggi, come ieri, come nei giorni scorsi, coda di 4 km dal bivio A10/A26 verso Celle per lavori. Sulla A26 la coda comincia a Masone.

Coda. Sempre in A10, tra Pegli e Genova Aeroporto, sempre per lavori e, in direzione opposta, da Pra’ ad Aeroporto.

