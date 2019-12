Strozzi, laboratorio didattico dell’Accademia Ligustica a Palazzo Nocolosio Lomellino

Domani, venerdì 27 dicembre, dalle 15.30, gli allievi dell’Accademia Ligustica realizzeranno un laboratorio didattico all’interno delle sale di Palazzo Nicolosio Lomellino dedicato all’arte e alla tecnica di Bernardo Strozzi

Tra le opere del Cappuccino, allestite nel percorso espositivo a lui dedicato, gli allievi lavoreranno e racconteranno le fasi che compongono un quadro, mostrando come lo stesso Strozzi interveniva sulle tele prima di arrivare alla consegna delle stesse.

Un’occasione unica per scoprire come si realizza un quadro, processo raccontato passo a passo dai giovani artisti della città.

L’evento inizierà alle 15.30.

Il costo del biglietto d’ingresso, comprensivo di visita guidata, sarà 10 €.

Prenotazione obbligatoria al numero 393 82 46 228

