A26, chiuso per una notte l’allacciamento con la A10

Nella notte di lunedì per ispezioni programmate

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, nell’ambito del programma periodico di ispezioni programmate nel mese di dicembre, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 23:00 di lunedì 30 alle 5:00 di martedì 31 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Savona.

Pertanto, chi è diretto verso Savona, verrà deviato obbligatoriamente sulla A10 Genova-Savona, verso Genova e potrà uscire alla stazione di Genova Pra’, per poi rientrare dalla stessa e proseguire, sulla A10, verso Savona.

Annunci

