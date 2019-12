Maltempo, 25 persone isolate per una frana in salita Pianego

Il consigliere delegato alla protezione civile Sergio Gambino: <Il Comune ha già attivato una ditta per sgomberare la strada che si trova sulle colline in sponda destra del Polcevera>. Savona: riaperta la A6. Moneglia: riaperte le gallerie

Una nuova frana questa mattina a Bolzaneto, in salita Pianego, ha isolato 25 persone. Sul posto polizia locale e protezione civile che ha attivato lo sgombero dei materiali

Dopo le piogge intense di ieri, e una ripresa delle precipitazioni nelle prime ore della mattina di oggi, rimangono isolate diverse località in Liguria per frane e smottamenti. Alle 9 di questa mattina è stata riaperta la A6, che era stata chiusa per l’allerta rossa. Fino alla tarda sera di ieri la situazione più grave era a Badalucco, con 800 abitanti isolati, ma dopo l’intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile il collegamento è stato riaperto: sono stati evacuati dalle loro abitazioni 6 abitanti. Nel Comune di Follo in val di Magra, in località Torenco, si è riattivata la frana sull’unica strada di collegamento: attualmente sono isolate circa 70 persone. Anche a Chignero, nel Comune di Rapallo, sono 70 gli abitanti isolati. Sono ancora 8 gli isolati a Sanremo in località San Romolo, 4 abitanti sono stati evacuati; altre 6 famiglie sono isolate in frazione Poggio. Si è aggravata la frana a Taggia in località Oxentina, è in corso l’evacuazione di 16 persone da 6 abitazioni in pericolo.

Sono state riaperte al traffico questa mattina alle 10 le gallerie fra Deiva Marina e Moneglia. Erano presenti l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, il sindaco di Deiva Marina Alessandra Avegno e il sindaco di Moneglia Claudio Magro. L’intervento di messa in sicurezza è stato co-finanziato al 95% da Regione Liguria tramite il Fondo Strategico Regionale, per un valore di 470.250 euro. Il totale delle opere ammonta a 495.000 euro. L’importo è stato assegnato al Comune di Moneglia l’8 luglio, in qualità di ente capofila nella gestione dell’infrastruttura. Gli interventi si inseriscono nell’ambito di un progetto articolato di messa in sicurezza dell’arteria di collegamento fra Sestri Levante, Moneglia e Deiva Marina. Il primo stralcio di lavori comprende il consolidamento di alcuni tratti della galleria 1a De Barbieri 2° tratto e l’installazione di un sistema di monitoraggio lungo l’intero percorso.

“Si tratta di un intervento strategico, scelto fra quelli da finanziare con fondo strategico regionale – dichiara Giampedrone – è un’arteria importante, sia dal punto di vista della viabilità che di Protezione Civile perché si tratta dell’unico collegamento fra Sestri Levante e Deiva Marina, senza contare l’utilità da un punto di vista turistico. Siamo molto soddisfatti, anche perché abbiamo terminato i lavori nei tempi previsti, ovvero il 2019. Seguiranno altri interventi di difesa a mare”

