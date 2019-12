Cogoleto, si spoglia per fare pipì in stazione. Denunciata

Si tratta di una sessantaquattrenne genovese. Era ubriaca e ha anche minacciato forze dell’ordine e soccorritori

Una 64 enne genovese, gravata da pregiudizi di polizia, è stata deferita in stato di libertà per “interruzione di un ufficio e/o servizio pubblico, minacce e oltraggio a P.U., rifiuto d’indicazione sulla propria identità personale, ubriachezza e atti contrari alla pubblica decenza, dai carabinieri della stazione di Arenzano. La donna, in evidente stato di ebbrezza, si denudava per urinare sulla banchina all’interno della stazione ferroviaria di Cogoleto, provocando così, un ritardo del treno sulla tratta Ge-Sv. Inoltre, alla vista dei Carabinieri, inveiva, minacciava e proferiva frasi ingiuriose alla presenza dei militi della Croce Rossa, intervenuti sul posto

