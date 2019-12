AGGIORNAMENTO: dopo i sopralluoghi è stato deciso di riaprire la strada a senso unico alternato. Via Capo di Santa Chiara torna a senso unico

Via Orlando chiusa al transito all altezza del civico 4 a causa di un muro pericolante. La polizia locale informa che è stato istituito il doppio senso di circolazione in via Capo di Santa Chiara.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco oltre a un tecnico della Pubblica Incolumità del Comune e una pattuglia del 9º distretto di polizia locale.

