Tutte le feste del 2020: molti ponti tutti da sfruttare – IL CALENDARIO

Siete tra quelli che nemmeno sono cominciate le feste di Natale e già si chiedono quando cade Pasqua? Ecco un breve prontuario per organizzare i ponti del 2020. L’anno che sta per arrivare sarà anche più generoso di quello precedente, che già non è stato male

PONTI 2020

Si comincia con il ponte dell’Epifania. Il 6 gennaio infatti cadrà di lunedì e tre giorni di festa non ce li toglie nessuno. Meno bene del 2019 andrà a Pasqua. Lo scorso anno con pochi giorni di ferie in molti si sono concessi una lunga pausa dal lavoro. Quest’anno la Pasqua (che come tutti sanno cade sempre di domenica) cadrà il 12 aprile e il 25 aprile cadrà di sabato: troppi giorni feriali di mezzo per organizzare un buon ponte. Recupereremo col ponte del 2 giugno 2020. I più esperti potranno approfittare di mercoledì 24 giugno, San Giovanni Battista (festa del patrono di Genova): con 2 giorni di ferie si possono fare 5 giorni di festa. Il giorno dei Santi è domenica, ma ci si potrà rifare col mega ponte dell’Immacolata a dicembre: l’8 cade di martedì e con un giorno di ferie se ne fanno 4. Per Natale 3 giorni di festa, da venerdì a domenica (ma si “spreca” il 26, che è sabato). Si finisce col botto a Capodanno, che cade di venerdì e consentirà di cominciare il 2021 con 3 giorni di festa.

CALENDARIO PONTI E GIORNI FESTIVI 2020

Festività Calendario date Quanti giorni Capodanno Mercoledì 1 gennaio 2020 2 giorni Epifania 2020 Lunedì 6 gennaio 2020 3 giorni Pasqua e Pasquetta 2020 Domenica 12 e lunedì 13 aprile 2020 2 giorni Festa della Liberazione Sabato 25 aprile 2020 1 giorni Festa del Lavoro Venerdì 1 maggio 2020 3 giorni Festa della Repubblica Martedì 2 giugno 2020 4 giorni San Giovanni Battista Mercoledì 24 giugno 2020 1 giorno Ferragosto Sabato 15 agosto 2020 1 giorni Tutti i Santi Domenica 1 novembre 2020 1 giorni Immacolata Concezione Martedì 8 dicembre 2020 4 giorni Natale e Santo Stefano Venerdì 25 e Sabato 26 dicembre 2020 3 giorni Capodanno 2021 Venerdì 1 gennaio 2021 3 giorni

CALENDARIO GIORNI FESTIVI 2020: LE FESTIVITÀ LAVORATIVE

Ecco le festività del 2020

1 Gennaio – Mercoledì

6 Gennaio – Lunedì

Pasqua 2020 – Domenica (12 aprile)

Pasquetta – Lunedì (13 aprile)

25 Aprile 2020 – Sabato

1 Maggio 2020 – Venerdì

2 Giugno 2020 – Martedì

San Giovanni Battista (Genova) – 24 giugno 2020 – Mercoledì

15 Agosto 2020 – Sabato

1 Novembre 2020 – Domenica

8 Dicembre 2020 – Martedì

25 Dicembre 2020 – Venerdì

26 Dicembre 2020 – Sabato

31 Dicembre 2020 – Giovedì

