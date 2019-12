Schiamazzi e alcol ai minori, sanzioni e denunce della polizia locale nella movida

I controlli del reparto Sicurezza Urbana con i colleghi del I distretto (quello del centro) e gli ispettori Asl. In via San Donato un locale somministrava alcol a minori, compresa una quindicenne. Lavoro nero in un locale

L’assessore Garassino: <Controlli serrati anche nelle feste per garantire la serenità dei cittadini che vogliono vivere il centro storico senza eccessi>

In via San Donato il personale di un locale è stato sorpreso a somministrare alcol a un diciassettenne e a una quindicenne. Per il primo caso la legge prevede una sanzione, per il secondo (somministrazione a minore sotto i 16 anni, comportamento particolarmente grave) la denuncia.

In un altro locale di via San Donato è stata contestata la violazione delle norme sull’impatto acustico per la presenza di un sistema di amplificazione audio non previsto sulla autorizzazione rilasciata all’esercizio, mentre gli uomini dell’Ispettorato del lavoro hanno sanzionato il gestore per la presenza di 4 telecamere non denunciate all’ispettorato del lavoro, e un lavoratore non in regola.



In piazza Posta Vecchia, gli agenti sono intervenuti per disturbo della quiete pubblica. Sanzionato il gestore di un locale per il rumore provocato dagli avventori presenti all’esterno e un cittadino per comportamenti molesti, come previsto dall’articolo 27 del regolamento di polizia urbana.

Infine, in piazza Caricamento è stato individuato un esercizio di vicinato dove, oltre a esporre un insegna abusiva i titolari violavano diverse norme igieniche: mancanza del termometro nel congelatore dei prodotti deperibili e un piano di controllo sanitario non conforme alla attività di ristorazione esercitata. Sono stati sanzionati dalla Asl.

<La polizia locale, durante le feste, presterà particolare attenzione al centro storico durante la movida – spiega Stefano Garassino, assessore alla Sicurezza e proprio al Centro Storico -. Vogliamo che queste feste trascorrano serene sia per gli abitanti sia per chi vuole divertirsi senza eccessi e nel pieno rispetto della città vecchia e di chi ci vive. Particolare attenzione, come sempre, sarà prestata agli atteggiamenti che compromettono la vivibilità. È un impegno corposo a fronte di un territorio vasto e difficile, che però la polizia locale non si stanca di sorvegliare, sanzionando, come è accaduto lo scorso fine settimana, tutti i comportamenti scorretti>.

<Abbiamo oramai impostato una buona programmazione di controlli commerciali di cui vado fiera, ma soprattutto che sono la base per la tutela e difesa di chi fa sano commercio> aggiunge l’assessore al Commercio Paola Bordilli.

