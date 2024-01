L’amministratore del Verdi di Sestri: «Mai ricevuto determina di revoca della concessione»

Oggi, in Consiglio Comunale l’assessora Lorenza Rosso ha detto che Tursi lavora per riacquisire la proprietà del Cinema Teatro Verdi in piazza Oriani a Sestri Ponente, aggiungendo che la società concessionaria è stata ritenuta inadempiente dagli uffici comunali e che per questo sarebbe stata proposta e inviata al gestore una determina dirigenziale per fare decadere la concessione.



«Premesso che non abbiamo ricevuto alcuna determina dirigenziale da parte del Comune di Genova – scrive Giunio Lavizzari Cuneo, Amministratore Unico Cinema Teatro Verdi srl che la Cinema Teatro Verdi srl -, dopo un periodo di forzata inattività a causa di gravi danni arrecati alla struttura teatrale da parte di soggetti terzi e dopo un gli accertamenti tecnici necessari disposti da parte del Tribunale, sta provvedendo alla riparazione del sipario per riprendere quanto prima regolarmente la normale attività. Preciso infine di essere rimasto ancor più sorpreso visto che, come mi ha preannunciato ieri il Sindaco via email a seguito di una mia richiesta d’incontro, sono in attesa di essere contattato dall’assessore Rosso all’uopo delegato dal Sindaco».



