Inseguimento con speronamenti e danni a molti mezzi in sosta, nella notte, tra San Bartolomeo del Fossato e via Cantore

Coinvolti un carro attrezzi e due auto. A bordo di una delle vetture c’era anche una donna incinta. Probabile lite tra famiglie rom. Quattro fermati dalla Polizia di Stato. La Polizia locale sta censendo i molti veicoli danneggiati sulla strada della “corsa” alla Ben Hur tra i mezzi

Tutto è cominciato poco prima delle 3:00 di questa notte, La Polizia di Stato ha fermato un primo veicolo, una BMW X5, uno dei tre che hanno partecipato all’inseguimento con speronamenti cominciato nella zona di San Bartolomeo del Fossato e di via Rigola. Molti i mezzi posteggiati danneggiati lungo il percorso. Gli altri veicolo coinvolti sono un carro attrezzi e Maggiolone New Beetle. Le auto danneggiate sono state trovate in via San Bartolomeo del Fossato, via Rigola e via Barbareschi.

Il carro attrezzi e il suo conducente sono stati trovato il carro attrezzi coinvolto nell’inseguimento. In via Barbareschi, l’auto Volkswagen New Beetle aveva terminato la corsa contro un cancello, causando danni anche ad altri veicoli parcheggiati in quella zona. Infine, in via Cantore, all’altezza del Novotel, è stata trovata la terza auto coinvolta nello speronamento, la Bmw X5.

Le pattuglie della Polizia di Stato hanno accompagnato in Questura quattro individui trvoati a bordo della Volkswagen New Beetle e della BMW X5. Nel frattempo, una donna incinta, passeggera della Volkswagen New Beetle, è stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Sampierdarena.

Un’altra persona ferita sarebbe stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi in codice giallo, prelevata dalla Croce d’Oro di Sampierdarena in via Barbareschi.

