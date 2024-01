Gli antifascisti vandalizzano l’ingresso della sede di CasaPound e tentano di cementare le serrande

Stasera, in via Montevideo, ci sarà comunque la “Festa del tesseramento”

«Scritte e cemento: nella notte alcuni antifascisti hanno vandalizzato e danneggiato l’ingresso della nostra sede a Genova tentando di cementare le serrande del locale». Lo fa sapere, con una nota CasaPound Italia.

«Simboli anarchici, la scritta “fasci appesi’ e simili. Vandalizzati inoltre anche l’insegna tricolore e il sistema di apertura della serranda elettrica» proseguono a CasaPound che critica le forti polemiche seguite commemorazione di Acca Larentia durante la quale è stato fatto il saluto romano. Cinque i denunciati e decine di identificati in quell’occasione. I pm di Roma valutano il reato di apologia di fascismo.

«Forse – recita la nota – parlare per due settimane senza sosta e senza senso di saluti romani e ritorno del fascismo rischia soltanto di scatenare gli utili idioti e di creare queste situazioni che non fanno altro che innalzare la tensione, cosa che non siamo certo noi a volere. Quanto accaduto non fa che confermare che noi siamo sulla strada giusta, felici di essere dalla parte opposta di vigliacchi che, nascosti dalla notte, imbrattano il Tricolore». (A sinistra: il saluto romano ad Acca Larenzia)

«Inutile dire che questa sera alle 18 saremo qui, al nostro posto, in Via Montevideo 53, per la Festa del Tesseramento che era in programma a Genova come in tutte le nostre sedi in Italia – conclude la nota di CasaPound – . Non è certo questo il genere di cose che ci può fermare, neanche per un giorno».

