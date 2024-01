Via Reta, uomo fermato dalla Polizia di Stato con un coltello

È successo poco prima delle 17 nella strada di Bolzaneto

Parapiglia in via Reta, nel pomeriggio, quando un uomo armato di coltello è stato fermato dalla Polizia di stato. In ausilio, richiamata da personale Amt, è arrivata anche la Polizia locale. Sul posto, contestualmente, era presente un’autoscala dei Vigili del fuoco per un altro intervento.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno trasportato l’uomo fermato in questura mentre quelli della Locale sono rimasti in zona per governare la viabilità che nel frattempo era andata in tilt.

Articolo in aggiornamento

Mi piace: Mi piace Caricamento...