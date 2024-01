In coda dal primo pomeriggio per assistere alla lectio di Alessandro Barbero

Il professore, storico e scrittore parlerà alle 17:00 al termine di un convegno internazionale di studi su un periodo, tra XI e XV secolo, in cui la Superba era una vera e propria superpotenza. Tra gli ospiti anche lo storico Michel Balard

Genovesi e non solo in coda davanti a Palazzo Ducale per assistere alla lectio del professore.

Alessandro Barbero, storico e scrittore, è professore ordinario di Storia medievale presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e Vercelli. Scrive su La Stampa e Tuttolibri. Collabora al programma televisivo Superquark e alle trasmissioni Passato e presente e a.C.d.C. in onda su Rai Storia. Tra le sue pubblicazioni: Benedette guerre. Crociate e jihad («i Libri del Festival della Mente», 2009), Donne, madonne, mercanti e cavalieri. Sei storie medievali («i Libri del Festival della Mente», 2013), Le parole del papa (2016), Caporetto (2017) e Dante (2020), usciti per Laterza; Gli occhi di Venezia (2011) e Le Ateniesi (2015), usciti per Mondadori; Dietro le quinte della Storia, con P. Angela (Rizzoli, 2012); Costantino il vincitore (Salerno, 2016); Il divano di Istanbul (2011), Alabama (2021), Poeta al comando (2022) e Brick for stone (2023), usciti per Sellerio.

