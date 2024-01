I poliziotti lo denunciano per furto di birre e lui tenta di fingersi minore. Arrestato

È successo in un supermercato di Ponte Morosini dove l’uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato chiamata dai commessi del punto vendita perché si era allontanato con alcuni complici dopo aver saccheggiato gli scaffali. Denunciato per furto anche un altro ragazzo



Gli agenti delle volanti dell’U.P.G., ieri pomeriggio, hanno arrestato un uomo di età accertata maggiore ai 18 anni, per false attestazioni sulla propria identità personale, denunciandolo altresì per furto aggravato in concorso con un 18enne, nonché per la violazione della normativa sull’immigrazione.

Gli agenti sono intervenuti a seguito della segnalazione di un furto perpetrato da un gruppo di giovani all’interno di un supermercato. Gli stessi sono stati notati mentre prelevavano numerose bottiglie di birra dagli scaffali, occultandole sotto gli abiti, per poi allontanarsi con fare minaccioso, nonostante l’invito dei dipendenti del negozio a riconsegnare la merce rubata.

I poliziotti, dopo aver acquisito una dettagliata descrizione dei soggetti, si sono subito messi alla ricerca, rintracciandone 2 nei pressi dell’Acquario, intenti a consumare birra. Alla vista delle divise hanno mostrato un atteggiamento nervoso e, su specifica richiesta, hanno estratto da sotto le giacche alcune delle bottiglie asportate.

Una volta accompagnati in Questura per formalizzare la segnalazione di furto aggravato, uno dei due ha riferito di non aver ancora compiuto 18 anni. Sottoposto a fotosegnalamento, è emerso che l’uomo, in più occasioni, aveva dichiarato date di nascita differenti, pertanto è stato accompagnato presso l’ospedale Gaslini dove gli esami radiografici hanno accertato la sua maggiore età.

In copertina: foto di repertorio

Mi piace: Mi piace Caricamento...