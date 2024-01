Ultraottantenne rimane chiusa nel cimitero degli Angeli. Liberata e portata in ambulanza al Villa Scassi in stato confusionale

A soccorrerla, un’ora buona dopo la chiusura del camposanto di Sampierdarena, è stata la Polizia locale che ha fatto arrivare il responsabile di apertura e chiusura del cimitero per aprire il cancello e i soccorsi sanitari. L’anziana è stata trovata in condizioni di ipotermia e in comprensibile stato di agitazione

Come nella trama del più scontato dei film dell’orrore, l’anziana si è trovata chiusa dentro a un cimitero, quello degli Angeli nel quartiere di Sampierdarena. Il camposanto ha chiuso, come di prassi, alle 17:00 di questa sera. L’accesso si interrompe mezz’ora prima della chiusura, ma non si sa quando la donna sia entrata. Non è possibile controllare ogni angolo dei cimiteri più grossi prima della chiusura e accade che qualcuno si attardi e rimanga chiuso dentro a uno dei cimiteri cittadini. Quello che è certo è che al momento in cui i cancelli sono stati sbarrati l’anziana non era in prossimità dell’uscita. Forse era già in stato confusionale e ha vagato per il cimitero o forse s’è attardata a pregare sulla tomba di un proprio caro e non s’è accorta che si stava facendo tardi.

Il sole, oggi, è tramontato proprio all’ora della chiusura, ma siccome cala dietro le colline in zona, era già buio da un po’. Nel cimitero luccicavano solo i lumini e per il resto era il buio più completo. A questa situazione aggiungete i versi degli uccelli e degli altri animali selvatici che gravitano in zona (il cimitero è circondato da ampie aree boscose frequentate anche da cinghiali) e immaginate in che situazione s’è trovata l’ottuagenaria: la sua visita ai parenti defunti s’è trasformata in un incubo.

L’allarme è scattato alle 18:10, un’ora e dieci dopo la chiusura del camposanto. Forse la donna ha gridato, forse è stata vista dietro ai cancelli da qualcuno che passava in auto o a piedi, portando a spasso il cane.

È arrivata la Polizia locale, che per aprire ha dovuto chiamare il responsabile di aperture e chiusure del cimitero. La donna è stata liberata poco prima delle 19:00, due ore dopo l’orario di chiusura del Cimitero degli Angeli: due ore di terrore puro. Ed è stata una fortuna che qualcuno si sia accorto della sua presenza, perché in caso contrario sarebbe rimasta lì chiusa fino alla riapertura, alle 7:30 di domattina, alle prese col freddo intenso della notte e in una situazione che getterebbe nel chiunque nel panico.

Nel frattempo era già arrivata sul posto un’ambulanza della Croce d’Oro di Sampierdarena. I militi hanno portato i primi soccorsi all’ultraottantenne, molto spaventata e in stato confusionale, oltre che in condizioni di ipotermia perché nel frattempo le temperature si erano drasticamente abbassate. L’anziana è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi in codice giallo, di media gravità.

