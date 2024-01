La Lanterna scelta come “faro dell’anno” dalla International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities

Il 2 e 3 luglio, a Genova, la giornata mondiale per gli ausili alla navigazione marittima. Bucci: «Una manifestazione che consentirà a tutto il mondo di conoscere anche la nostra Lanterna»

Un prestigioso riconoscimento per la nostra città: il Consiglio di International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities di Parigi ha deciso di scegliere il faro di Genova, la celeberrima Lanterna, quale faro dell’anno “IALA Heritage Lighthouse of the Year 2024”, raccogliendo quindi la proposta avanzata dalla Marina Militare, che cura la gestione ed il funzionamento dei fari nazionali, di offrire questo riconoscimento allo storico faro genovese.

Inoltre, il Consiglio di IALA in cui siede l’ammiraglio Piero Pellizzari, direttore marittimo della Liguria e comandante del porto di Genova, ha scelto unanimemente la città di Genova (su proposta del Comando Generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera) per ospitare la giornata mondiale per gli ausili alla navigazione marittima (World Aids to Navigation Day) che il 2 e il 3 luglio prossimi farà del capoluogo ligure il centro di interesse della marittimità internazionale.

«Per Genova è un orgoglio ospitare il World Day of Marine Aids to Navigation, che rappresenterà una grande occasione di confronto per i professionisti del settore e per presentare le ultime tecnologie per il miglioramento della sicurezza della navigazione – ha commentato il sindaco Marco Bucci – Una manifestazione che consentirà a tutto il mondo di conoscere anche la nostra Lanterna, nominata IALA Heritage Lighthouse of the Year 2024. Un riconoscimento che esalta uno dei simboli della nostra città, una grande opportunità di promozione a livello internazionale».

La città di Genova rappresenta un centro nevralgico dello shipping internazionale e l’evento a favore dei professionisti del settore marittimo che convergeranno sul capoluogo Ligure potrà offrire all’Italia e allo scalo leader nazionale di confrontarsi con sempre maggior successo negli scenari internazionali.

L’obiettivo principale del World Day of Marine Aids to Navigation di Genova, sarà quello di promuovere una maggiore conoscenza della IALA e del suo operato, portando all’attenzione del grande pubblico il ruolo degli ausili marittimi alla navigazione e la loro importanza per migliorare la sicurezza e l’efficienza della navigazione marittima in tutto il mondo e rappresenterà quindi un’occasione di promozione e valorizzazione del ruolo dell’Italia, Paese marittimo per eccellenza, nell’importante materia.

