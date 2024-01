Amt lancia sul sito l’alert sulle inserzioni social truffaldine. Intanto chi aveva cliccato sta ricevendo addebiti sulla carta

Iscrivendosi online alla richiesta di una tessera Amt fasulla a 2 euro (non serve alcuna tessera per viaggiare gratis sulla metropolitana se si risiede nell’area metropolitana e chi non ci risiede deve pagare biglietto o abbonamento a prezzo pieno) si inseriscono i dati della propria carta. Nessuno legge le condizioni scritte in caratteri minuscoli, tanto più se agisce da cellulare, e tra quelle condizioni c’è anche una sorta di abbonamento piuttosto salato

Nei giorni scorsi avevamo pubblicato questo articolo.

«Attenzione! Sui social stanno girando in questi giorni pagine in cui si prospetta che, a fronte del pagamento di 2 euro, si avrebbe diritto a viaggiare gratis in metropolitana per un anno – scrive ora Amt sul proprio sito -. AMT è totalmente estranea sia a tali pagine sia ai relativi contenuti. La società ha dato mandato ai propri legali di procedere presso le sedi competenti. Consultate solo il sito e i canali social di AMT per avere informazioni vere sulle iniziative commerciali proposte dall’azienda. Peraltro l’uso della metropolitana è gratuito dal primo gennaio 2024 per tutti i residenti nella Città Metropolitana di Genova».

Intanto chi ha cliccato per ottenere la fantomatica tessera pensando di pagare due euro ciò che invece Amt offre gratuitamente sta cominciando a ricevere addebiti sulla carta. Un lettore ci ha inviato l’sms del messaggio del Bancoposta con l’addebito di più di 35 euro (a destra nella foto in copertina, mentre a sinistra si vede la ricevuta del pagamento online per la falsa carta) per un servizio che crede non richiesto.

Questi abbonamenti “non consapevoli” sono ormai una piaga diffusa in tutto il mondo. In realtà le persone danno il proprio consenso senza accorgersene, iscrivendosi a siti di incontri, concorsi, siti con sconti o per vedere video, serie Tv o giocare a videogiochi. Ci sono migliaia di siti che avviano l’abbonamento, che si presenterà puntuale ogni mese con l’addebito sul vostro conto.

È una truffa? È una truffa se la vostra carta di credito è stata rubata e con essa sono stati effettuati acquisti o abbonamenti, ma se siete ancora in possesso della carta, ci sono buone probabilità che ci si sia inconsapevolmente sottoscritto l’abbonamento.

Nel caso della falsa tessera Amt, però, la truffa è a monte, cioè dell’offerta in calce alla quale c’era l’abbonamento scritto in piccolo. La tessera non viene emessa da Amt e, come si diceva non serve alcuna tessera per viaggiare sulla metro se si è cittadini dell’area metropolitana. Se non lo siete, la tessera farlocca non vi servirà a non pagare il servizio della metro ed esibirla non si eviterà la sanzione.

