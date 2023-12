Dark, trovato tramortito a Bologna, in salvo al Cras Enpa grazie a un camionista genovese

Il pipistrello ha sbagliato luogo di ibernazione, rifugiandosi in ambiente lavorativo. È stato liberato, ma non riusciva a spiccare il volo. Se ne è fatto carico Cris, un autotrasportatore che stava partendo per Genova. Il chirottero ha viaggiato al caldo ed è arrivato a Campomorone dove passerà l’inverno per essere liberato in primavera. Può essere adottato a distanza

A raccontare la storia sono i volontari Enpa sulla pagina Facebook dell’ente: «La scorsa settimana viene trovato un pipistrello in ambiente lavorativo a Bologna. Nonostante gli immediati tentativi di liberazione, trovandosi in pieno giorno e in stagione di ibernazione, l’animale non riesce a spiccare il volo e rimane a terra, fermo ed impaurito. Aveva scelto probabilmente un luogo sbagliato per l’inverno? Può essere, ad ogni modo il povero pipistrello era in difficoltà».

«Chi ha rinvenuto il pipistrello cerca aiuto nella zona – proseguono all’Enpa -. Un giovane autotrasportatore genovese, Cris, si rende disponibile per aiutarlo ma deve partire subito da Bologna per arrivare tassativamente in serata a Genova. Tutti si rendono disponibili e, dopo un giro di telefonate tra responsabili di fauna selvatica, alla fine la chiamata arriva anche a noi. Nel frattempo il tir è già partito. Il giovane pipistrello, soprannominato Dark, viaggia per lunghe ore al caldo dell’abitacolo del tir, ben protetto e al morbido in un contenitore. In tarda serata ci viene consegnato. Vogliamo ringraziare tutti quanti per la tempestività di azione e la capacità di lavorare in team per la salvaguardia del selvatico in difficoltà. Un grazie a Cris che ha davvero preso a cuore le sorti del giovane pipistrello, e che invece di fare da sé – come fanno molti saccenti leggendo su internet – ha chiesto a chi è autorizzato ed è esperto come procedere per aiutarlo. Ora Dark è insieme ai suoi simili, al sicuro, e passerà l’inverno tranquillo. Aspetterà la primavera, quando potrà finalmente tornare a volare libero. Proprio perché è una storia particolare abbiamo pensato di aggiungere anche lui ai possibili animali selvatici in adozione a distanza».



Se volete più informazioni scrivete a: adozionigenova@enpa.org

