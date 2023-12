“My name is Luca. Ballata per Vialli” a un anno dalla scomparsa del campione

La Fondazione Vialli e Mauro promuove la serata benefica. Appuntamento l’8 gennaio al Teatro Carlo Felice dove si commemorerà il primo anniversario dalla scomparsa di Gianluca Vialli e l’impegno solidale che ha contraddistinto gli ultimi vent’anni della sua vita con la Fondazione

Tra gli ospiti confermati anche Roberto Mancini, in video collegamento dal Qatar, Ciro Ferrara e Gianluca Pessotto, compagni di Vialli alla Juventus nella stagione 1996 quando insieme conquistarono la Champions League.

La serata sarà condotta da Ilaria D’Amico e Tommaso Labate che daranno ritmo alle tante voci del racconto, rievocando in maniera suggestiva le tre grandi direttrici della vita di Gianluca: il calcio, la musica, e le relazioni umane. Per rivivere i momenti topici della sua carriera sportiva con la Sampdoria dello Scudetto ‘90-’91 e con i leggendari momenti della Nazionale raccontati da Giorgio Chiellini, Gianluigi Buffon e dalla mitologica voce di Bruno Pizzul. Protagonisti il calcio e i suoi cantori migliori, da Sky Paolo Condò e Giorgio Porrà e dalla redazione sportiva de Il Secolo XIX Paolo Giampieri, accompagnati anche da un punto di vista insolito e prezioso come la voce di Pierluigi Collina. Ma anche la musica con Dario Brunori, Lodo Guenzi e i virtuosismi del maestro Mario Brunello. La Ballo Band – direttamente dal programma Splendida Cornice di Rai 3 – sarà la colonna sonora vivente della serata e le parole di “My name is Luca” diventeranno vive con le interpretazioni e i monologhi di Marco D’Amore, Valerio Aprea e Paolo Nori.

“Desidero ringraziare Genova per la massiccia adesione all’iniziativa benefica del prossimo 8 gennaio: la presenza dei suoi cittadini e il sostegno della Regione Liguria hanno reso possibile l’ambizioso progetto di riunire, per la prima volta, la grande famiglia di Gianluca, per festeggiarlo come merita. Nel 2003 abbiamo messo la nostra popolarità e il nostro impegno al servizio della ricerca. Noi ci crediamo oggi più che mai, ecco perché non ci fermeremo. Lo dobbiamo a Luca, a noi stessi e ai nostri sostenitori” – dichiara Massimo Mauro, presidente della Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus.

Il ricavato della serata sarà devoluto dalla Fondazione Vialli e Mauro a sostegno del progetto “MOMALS: monitoraggio e analisi multi-omica della SLA” dei Centri Clinici NeMO di Milano e Arenzano (GE), che mira a dare una forte accelerazione nel percorso di ricerca e comprensione delle basi molecolari e di progressione della SLA nel tempo.

“Celebrare la memoria di Gianluca Vialli e la sua visione di speranza nella vita e nell’ingegno umano con il sostegno alla ricerca scientifica sulla Sla, credo sia il messaggio più bello per tutti noi. Insieme a Massimo Mauro, Luca ha creduto nel sogno dei Centri Clinici NeMO e ancora oggi, insieme, continuano ad accogliere la sfida di essere al nostro fianco, creando le condizioni perché la ricerca su una malattia complessa come la Sla, possa arrivare ad una cura. A loro, alle Istituzioni di questa splendida terra e alla sua comunità, che è casa anche per i NeMO ad Arenzano, va il nostro grazie e il nostro impegno nella ricerca, per continuare a cercare le risposte che ancora non conosciamo” – commenta Alberto Fontana, presidente dei Centri Clinici NeMO.

Ancora pochi posti disponibili presso la biglietteria del Teatro Carlo Felice e sulla piattaforma Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/my-name-is-luca-ballata-per-vialli/226561

L’evento è organizzato con il patrocinio e il sostegno della Regione Liguria

