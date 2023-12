Incendio nella ex scuola Quasimodo abbandonata da oltre 11 anni. Un anno e mezzo fa era stato annunciato il restyling

Qualcuno, oggi, si è introdotto nel rudere, ha dato fuoco a un cumulo di spazzatura ed è scappato. Sono intervenuti i Vvf. A Ponente un’altra colonna di fumo causata da un anziano contadino che stava abbruciando sterpaglie

Due colonne di fumo a ponente. La più consistente si alzava dalla ex scuola media Quasimodo in via Podestà 2, a Ca’ Nuova, alle spalle di Pra’. L’immobile, dove la scuola ha chiuso nel 2012, è ancora in stato di abbandono. Il Comune lo ha venduto nel maggio del 2022, attraverso bando di gara pubblica, alla Hiberna Regis srl, ramo immobiliare del Gruppo La Villa, specializzato in servizi sociosanitari. Al tempo della vendita il Comune aveva diffuso un comunicato, con tanto di rendering, in cui si spiegava che l’immobile sarebbe stato « totalmente ristrutturato e restituito al quartiere come Rsa da 120 posti letto».

Il complesso immobiliare era stato realizzato nel 1979 dall’architetto e pittore Aldo Luigi Rizzo. Sul comunicato del comune del febbraio 2022 si leggeva che «il Gruppo La Villa valorizzerà l’area acquisita attraverso la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale secondo standard strutturali e alberghieri di nuova e di moderna concezione. Il progetto prevede la totalità delle camere singole con bagno dedicato, gli ambienti comuni (sale da pranzo, soggiorni, sale polivalenti, ecc.) saranno caratterizzati da spazi ampi, luminosi e accoglienti. Non mancheranno i locali dedicati alla riabilitazione (palestre fisioterapiche) e ambienti dove svolgere attività ricreative o concedersi momenti di relax. A questo si aggiungono nuovi accorgimenti in materia di igiene e sicurezza per la prevenzione del rischio infettivo».

Il comunicato era corredato di una discreta quantità di rendering.

Si spiegava anche: «La Residenza disporrà di ambienti terapeutici innovativi, come la stanza multisensoriale e proporrà un approccio assistenziale all’avanguardia, attraverso un’équipe multidisciplinare composta da professionisti di alto livello. Il progetto, realizzato dallo Studioferrari&Partners, consentirà di rispondere alle esigenze del territorio, fornendo assistenza e interventi di cura specializzati ad anziani autosufficienti e non, a diversi livelli. L’intero edificio sarà caratterizzato da impianti di nuova generazione ad efficientamento energetico garantendo migliori prestazioni a costi ridotti e minor impatto ambientale».

Oggi qualcuno si è introdotto nel rudere (pare accada molto spesso) e ha dato fuoco a una montagna di spazzatura ancora presente nello stabile.

Foto scattata da Peo Bressan da Molo Archetti a Pegli

