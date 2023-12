Quanto costa portare in tavola il cenone di Capodanno? Per Altroconsumo fino a 270 euro, il 2% in più di 12 mesi fa

Aumentano zamponi e cotechini, oltre alla frutta secca. Panettoni e bollicine in media stabili, con forti rincari per alcune marche e, addirittura, riduzioni di prezzo per altre. Ampia forbice di prezzi, da 15 a 290 euro al chilo, per il salmone. Ecco le rilevazioni dell’associazione consumeristica

Dalle lenticchie al cotechino, dal salmone affumicato alla frutta esotica; senza dimenticare lo spumante per il brindisi e una fetta di panettone. Ma quanto costano questi prodotti da mettere in tavola in occasione del cenone di Capodanno? Abbiamo guardato quanto si spende in oltre 130 punti vendita: con il paniere di prodotti che abbiamo considerato si arriva a spendere fino a 270 euro, ma nonostante il caro spesa spenderemo solo il 2% in più di un anno fa. L’indagine di Luca Cartapatti di Altroconsumo, col supporto tecnico di Alessandra Rivolta, basato sulla rilevazione prezzi in 132 punti vendita tra supermercati, ipermercati e discount di 18 insegne diverse di 15 regioni italiane e ha utilizzato le rilevazioni prezzi di Mkgsm del 2023 e del 2022.

Si può spendere da 27 a oltre 270 euro

«Per farci un’idea – spiegano ad Altroconsumo -, possiamo dire che per un chilo di cotechino o zampone, mezzo chilo di lenticchie, 400 grammi di salmone affumicato, una bottiglia di spumante o champagne, un chilo di ananas fresco, 400 gr di datteri e altrettanti fichi secchi, un panettone ed un pandoro si può spendere da 27 euro a più di 270 euro. Tutto dipende da che prodotti si scelgono, da quale store si usa per gli acquisti, e dalle promozioni attive quando si fa la spesa. In media possiamo dire che quest’anno si spende per tutti questi prodotti circa 88 euro. Ma quanto avremmo speso lo scorso anno per gli stessi identici prodotti? Un po’ di meno, ma non molto: nel 2022 avremmo speso circa 86 euro. In media quindi la cifra che dobbiamo spendere per il nostro cenone di Capodanno è aumentata solo del 2%».



«La leggenda dice che mangiare lenticchie a Capodanno sia di buon auspicio. Ma quanto costa acquistarle? La vera risposta è: dipende. Le lenticchie sono una categoria di legumi molto variegata e si possono trovare prodotti con caratteristiche diverse e anche prezzi molto differenti – continuano all’associazione consumeristica – . Possiamo pagare una confezione di lenticchie secche da 2 euro al chilo a più di 20 euro al chilo: in media ci costano 6,66 euro al chilo. In generale si può dire che le lenticchie sono aumentate rispetto allo scorso anno ma non di molto: oggi le paghiamo circa il 3% in più rispetto al 2022».

Cotechino e zampone precotti: in media 13 euro al chilo

Assieme alle lenticchie, a Capodanno, non possono mancare cotechino e zampone. «Abbiamo considerato i prodotti precotti venduti confezionati sugli scaffali dei supermercati; le marche analizzate sono quelle più diffuse, da Negroni a Casa Modena, da Citterio a Fini – dicono ad Altroconsumo -. Il loro prezzo è di circa 13 euro al chilo ma anche in questo caso le differenze sono molte: si va da meno di 4 euro al chilo per lo Zampone solo carne italiana di Negroni ai 18,90 euro al chilo Fini Lo zampone. Oltre alle differenze nel posizionamento di prezzo dei prodotti, gioca un ruolo rilevante anche il punto vendita scelto e le relative politiche promozionali: i prezzi più bassi, infatti, sono spesso legati a sconti e offerte».

Salmone affumicato: da 15 fino a 290 euro al chilo

«Il salmone affumicato resta un classico prodotto legato alle feste – ricorda l’associazione -. L’offerta nei supermercati si amplia proprio in questo periodo dell’anno e i consumatori possono scegliere tra un’ampia varietà di prodotti. Sono tanti i prodotti che si trovano sugli scaffali, ma sono tante anche le differenze di prezzo. Il salmone affumicato confezionato (confezioni fino a 200 grammi) costa in media 60,96 euro al chilo (ovvero 12,19 euro per una confezione da 200 grammi). Ma è possibile comunque risparmiare perché tra offerte e “primi prezzi” il prezzo scende: abbiamo trovato salmone affumicato a 14,90 euro al chilo. Bisogna però prestare attenzione: per lo stesso prodotto si possono spendere anche poco meno di 300 euro al chilo. Rispetto allo scorso anno, comunque, il salmone non è aumentato: in media lo paghiamo il 4% in meno del 2022».

Frutta esotica e disidratata: scende l’ananas, rincarano datteri e fichi

Un altro classico delle feste è portare in tavola frutta che viene da lontano. Noi abbiamo considerato gli ananas ma anche i datteri. «I fichi secchi sono più comuni anche nella penisola ma sono comunque legati ai menù delle feste – proseguono ad Altroconsumo -. In media per un chilo di ananas si spendono 4,25 euro. Ma le occasioni di risparmio non mancano dato che possiamo trovarlo anche a 0,97 euro al chilo. Allo stesso tempo il prezzo può lievitare fino a quasi 19 euro al chilo. Situazione analoga per datteri (da 3,56 a 41,12 euro al chilo) e fichi secchi (da 7,92 a 35,96 euro al chilo). Se consideriamo il loro prezzo medio spendiamo circa 14,50 euro per i datteri e 18 euro per i fichi secchi.

Spumante e Champagne: bollicine da 2 a 50 euro

Siamo arrivati al momento del brindisi di mezzanotte e una bottiglia di spumante o Champagne non può mancare. In questo caso l’offerta è davvero ampia e ci sono bottiglie per tutte le tasche. Ovviamente gli Champagne sono tra i prodotti più costosi: noi ci siamo focalizzati sui prezzi di tre marche in particolare, tra le più diffuse in ipermercati e supermercati, Moet & Chandon, G.H. Mumm e Veuve Clicquot. Queste bottiglie hanno un prezzo medio rispettivamente di 39 euro, 32 euro e 45 euro. Qui le differenze di prezzo sono più contenute: per il G.H. Mumm se si cerca il prezzo minimo rilevato (29,90 euro) si risparmia il 6% rispetto alla media: Di poco superiore il risparmio per Moet & Chandon (11%) e per Veuve Clicquot (13%).

Un po’ più a buon mercato ci sono i prodotti classici della tradizione italiana: Ferrari Trento DOC (in media 14,21 euro a bottiglia) e Berlucchi Franciacorta DOCG Satin (in media 19,33 euro a bottiglia). Le festività Natalizie per questi prodotti portano promozioni e occasioni di risparmio: per lo spumante Ferrari il miglior prezzo rilevato è stato 11,99 euro (-16% rispetto alla media) mentre per il Berlucchi Satin abbiamo 15,99 euro la bottiglia (-17%).

Il prosecco, invece, ha un prezzo medio in grande distribuzione di circa 5 – 10 euro. In questo caso le occasioni di risparmio non mancano e si possono trovare bottiglie anche a poco più di 4 euro. Il prosecco Zonin, ad esempio lo abbiamo trovato a 4,20 euro il 29% in meno rispetto al prezzo medio del prodotto. Anche Valdo e Mionetto garantiscono buone occasioni di risparmio (circa il 30% in meno il prezzo minimo rispetto alla media), mentre per Cantine Maschio, non ci sono grosse differenze tra prezzo minimo e medio.

Che sia più dolce o più secco l’Asti DOCG si trova ad un prezzo medio di 6 -7 euro: andando a cercare la migliore offerta si può risparmiare il 25%. Ma è possibile trovare bollicine per tutte le tasche: il Bosca anniversary brut costa in media 3,25 euro ma si può acquistare anche a poco più di 2 euro (2,20 il prezzo minimo rilevato per una bottiglia). Molto contenuto anche il prezzo dello spumante dolce Duchessa Lia: in media si paga 3,80 euro per una bottiglia ma si può trovare anche a 3 euro.

Per l’associazione consumeristica «Le bollicine, indispensabili compagne dei festeggiamenti di Capodanno, registrano aumenti medi del 4% rispetto allo scorso anno, ma a seconda del prodotto scelto dobbiamo prepararci a spendere anche il 20% in più. I prodotti più costosi (Champagne e spumanti metodo classico italiani) registrano aumenti più contenuti così come gli Asti DOCG. Il Prosecco Marca Oro di Valdo e il Bosca Anniversay Brut sono i vini (tra quelli considerati) con gli aumenti più elevati».

Panettoni e pandori: non serve spendere molto

Insieme alle bollicine, allo scoccare della mezzanotte, non può mancare anche una fetta di panettone (o di pandoro). Per questi due dolci natalizi abbiamo non solo rilevato i prezzi ma abbiamo anche una classifica di qualità grazie al nostro test comparativo: a questo link trovi la classifica dei migliori panettoni e a questo la classifica dei migliori pandori.

Per un dolce natalizio, dicono ad Altroconsumo, possono bastare pochi euro: 4,16 euro per il prodotto Duca Moscati della catena discount Eurospin e 4,99 euro per il prodotto della catena di supermercati Esselunga. Cifre analoghe anche per i pandori: 4,69 euro per il prodotto discount Favorina (di Lidl) e 4,23 euro per il prodotto Conad. Anche i prodotti di marca hanno un posizionamento di prezzo contenuto Abbiamo trovato panettoni di grandi marchi ad un prezzo inferiore ai 6 euro.

Anche qui ci sono panettoni e pandori per tutte le tasche e, restando tra i dolci che si possono acquistare in supermercati, ipermercati e discount, non considerando i prodotti artigianali, possiamo arrivare a spendere quasi 15 euro.



Panettoni e pandori in media non sono aumentati rispetto al Natale scorso. Dietro questo dato medio, però, si nasconde una realtà eterogenea con prodotti aumentati molto (fino al 28%) e prodotti diventati più economici con riduzione anche superiori al 10%.

