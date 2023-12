Evento con le scuole, ma nel comunicato dell’ufficio stampa di Tursi scompare l’assessora competente Brusoni e compare Bordilli

La squadra guidata dal portavoce del Sindaco nel doppio ruolo di capo ufficio stampa dell’intera istituzione, Federico Casabella, ha completamente dimenticato di citare l’assessora in quota Toti, nominando nel proprio comunicato solo l’assessora leghista Paola Bordilli, senza alcuna competenza per delega, a proposito della manifestazione che ha premiato oggi i bimbi delle scuole che hanno prodotto calendari sul tema della gentilezza. Intanto, mentre si avvicinano le elezioni europee e quelle regionali, nei corridoi del comune c’è maretta per fenomeni di iperpresenzialismo e sovraesposizione di alcuni assessori

Cosa è la gentilezza? Secondo la Treccani, è «nobiltà, sia ereditaria sia (secondo l’interpretazione degli stilnovisti) acquisita con l’esercizio della virtù e con l’elevatezza dei sentimenti». E quale è il sentimento più elevato se non l’amore per i bambini? Si dà il caso che, come si diceva una volta, “baciare i bambini” (oggi si tengono le debite distanze perché non sarebbe più socialmente e moralmente accettabile) sia uno degli sport storicamente più praticati dai candidati e da chi si prepara a una tenzone elettorale, tanto che l’attività autopromozionale dei politici in scalata verso le urne è diventata proverbiale.

Si dà il caso che alcuni giorni fa, mentre diversi nidi e scuole per l’infanzia protestavano per il taglio dei servizi causati dall’insufficienza del personale e i sindacati scendevano sul piede di guerra (ottenendo, poi, dal sindaco Marco Bucci che sia lui stesso a occuparsi della partita), l’assessore alle scuole Marta Brusoni si facesse immortalare e poi postasse su Facebook una certa quantità di foto inerenti la premiazione dei i vincitori del primo concorso di disegno dedicato al Natale «al quale – fa sapere l’assessora sula propria pagina Facebook – hanno partecipato tutti i bambini iscritti ai nidi e alle scuole dell’infanzia comunali». Insomma, due realtà parallele una attuale e cruda, che brucia sulla pelle delle famiglie, l’altra utopica e irreale, quella in cui Brusoni e i bimbi attaccano le palline di Natale sull’albero a Palazzo Tursi come se il servizio funzionasse, non ci fossero chilometriche liste d’attesa azzerate dalla precedente giunta Bucci e riformatesi magicamente in questo mandato e i genitori di alcuni nido e scuole per l’infanzia non fossero costretti a trovare soluzioni funanboliche per riuscire a lavorare perché l’intero orario non viene garantito e devono andare a riprendersi i figli. Un mondo parallelo quello in cui Brusoni, un po’ come il coniuge infedele che neghi tutto, soprattutto l’evidenza, è riuscita a definire «gonfiati» i dati dei bambini in lista d’attesa (1.711 solo nei nido) resi pubblici dalla consigliera del Gruppo Misto per Azione Cristina Lodi. Dati forni a Lodi dallo stesso assessorato di Brusoni a seguito di accesso agli atti. Par che ora, dopo l’impegno di Bucci coi sindacati, sia stato dato mandato (come se i suoi pesanti incarichi non bastassero) al vicesindaco e assessore al Bilancio Pietro Piciocchi di risolvere la situazione.

Brusoni è una delle due assessore sovraesposte della giunta Bucci, che tra l’altro agiscono con la stessa modalità: iperpresenialismo, sovraesposizione mediatica e social, selfie e foto a tamburo su Facebook, comunicati del Comune grondanti delle loro foto a ogni piè sospinto, cosa che non accade per gli altri assessori. L’altra assessora prezzemolina (nel senso che come l’erba principe della cucina la si trova un po’ dappertutto, che sia di sua competenza o no) è, ça va sans dire, Paola Bordilli, maratoneta del taglio del nastro e della presenza in ogni mercato o festicciola di quartiere. Meno presente alle inaugurazioni dei supermercati, quasi a prendere le distanze dalla politica liberista del suo Sindaco, che, però, difficilmente potrebbe dire di non condividere, visto che è assessore al Commercio dal 2017 e che in tutti questi anni, se non l’avesse pienamente condivisa, avrebbe avuto tutto il tempo di dimettersi e andarsene, come aveva fatto a suo tempo Elisa Serafini.

Si narra a Tursi che l’iperpresenzialismo di Bordilli, comportamento storicamente verificabile con una semplice occhiata ai suoi social (ma anche ai comunicati istituzionali), in odor di elezioni regionali del 2025, si sia ulteriormente intensificato. Tanto da aver pestato in tempi recenti più calli di quanto già non accadesse, tentando di rappresentare lei il Comune a iniziative che nemmeno sono di sua competenza e delle quali mai si era occupata in passato. Insomma, di arrivare fresca fresca in scivolata alla conferenza stampa relativa con la fascia del Sindaco per sorridere a 32 denti a favor di telecamera, macchina fotografica o cellulare dei media. Risulta che giusto ieri ci sia stata maretta negli uffici del Sindaco perché Bordilli s’era segnata a rappresentare Bucci a una conferenza stampa in cui proprio le sue deleghe, al Commercio e alle Tradizioni, non c’azzeccavano per nulla, nemmeno tirando all’inverosimile l’ultima e più recente delle due che in questi mesi sta assorbendo innaturalmente qualsiasi iniziativa si svolga in città. Qualche giorno fa, tra le mail del Comune e quelle, inchinatissime, delle associazioni di categoria del settore del commercio (che chissà poi come spiegheranno agli iscritti la stretta liaison con un’Amministrazione che ha aperto supermercati a raffica: che sia giusta o sbagliata, la cosa certamente non piace ai negozianti) e dell’artigianato, sono arrivate nelle mail delle redazioni almeno 25 foto dell’assessora in meno di 24 ore, allegate a questo o quel comunicato.

Questo pomeriggio ai media è arrivato un comunicato dedicato alla premiazione delle scuole premiate in occasione dell’attività dedicata alla realizzazione di un “calendario della gentilezza”. Curiosamente, nel comunicato non si fa alcun accenno all’assessore competente, quella alla Scuola, appunto Marta Brusoni, che non viene nemmeno citata tra i presenti. Questo il testo inviato dall’ufficio stampa del Comune: «Oggi pomeriggio, nell’atrio di Palazzo Tursi, l’iniziativa è stata presentata dal vicepresidente del Municipio Centro Est Daniela Marziano: a premiare le classi vincitrici, accompagnate da genitori e insegnanti, l’assessore comunale alle Tradizioni Paola Bordilli, l’assessore Municipale alle scuole Stefania Cosso, i consiglieri municipali ed i ragazzi delle scuole premiate insieme ai loro insegnanti e genitori». Come s’è detto, Bordilli si presenta spesso a iniziative che autonomamente decida di etichettare come tradizione. Ma, siccome gli assenti hanno sempre torto e Brusoni non viene nemmeno nominata, vien da pensare che menomale che almeno un assessore fosse presente, anche se non quella competente. Però non è così.

Su un post Facebook di Daniela Marziano condiviso anche da Brusoni, si trovano infatti le prove inconfutabili della presenza dell’assessora alla Scuola all’evento: le foto dove, oltre a Bordilli, compare pure l’assessora alla Scuola, completamente ignorata dall’ufficio stampa del Comune. Contrariamente a quanto accade di solito, a questo comunicato non sono state allegate foto in primo piano degli assessori presenti all’evento. Se ci fossero state, si sarebbe capito che Brusoni c’era eccome, ma l’ufficio stampa non l’ha citata, preferendo citare la presenza di un’assessora non competente per delega. Non si comprende come un ufficio stampa istituzionale possa dimenticare la presenza dell’assessore competente citando l’altro (presente ma non competente) e, in generale, sovraesponga sistematicamente un assessore per quantità di comunicati sulla sua attività e foto inviate rispetto a quelli dei colleghi. Da qualche mese li teniamo tutti e siamo pronti a fornire statistiche a consuntivo.

Da oggi ci impegnamo a pubblicare settimanalmente in homepage il borsino degli assessori nei comunicati istituzionali del Comune e delle relative foto inviate per ciascuno, segnalando anche presenze inappropriate o, come nel caso di oggi, anche l’eventuale, inspiegabile, oscuramento di un assessore. La campagna elettorale si gioca anche attraverso queste cose e se la giunta è espressione di un’area politica che nella Sala Rossa di Tursi è quasi sempre granitica, alle urne ogni partito (la Lega per Bordilli, la lista Toti per Brusoni, ad esempio) e addirittura ogni candidato vanno per sé.

Sotto: il comunicato del Comune

In copertina: le foto pubblicate da Daniela Marziano che testimoniano la presenza dell’assessore Brusoni

Mi piace: Mi piace Caricamento...