Liste d’attesa in nidi e asili, Brusoni: «Gonfiati i numeri di Azione». Lodi: «Gravi dichiarazioni, i dati sono quelli del suo assessorato»

La consigliera di Azione aveva ieri reso note le tabelle ottenute con fatica, rivolgendosi alla Prefettura, con i numeri delle famiglie che non sono riuscite a ottenere un posto per i figli nelle strutture comunali. L’assessore Brusoni aveva risposto definendo «gonfiati» i quei numeri. Lodi: «Sono quelli inviati dal Comune. Dopo le gravi dichiarazioni valuterò come procedere, ricordandole il rispetto per il mio lavoro»

Cristina Lodi, consigliera comunale di Azione e capogruppo di Gruppo Misto, non ha apprezzato le dichiarazioni dell’assessore Brusoni riportate in un comunicato stampa.

«Che l’assessore Brusoni parli di “numeri gonfiati” mi sorprende e mi fa sorridere, perché i dati mi sono stati forniti dallo stesso Comune di Genova – chiarisce -. Aggiungerei non senza fatica, siccome sono circa quattro anni che chiedo nelle varie commissioni consiliari il dato delle graduatorie. Dopo un’attesa infinita e segnalazioni al prefetto, in data 27/11/2023 ho ricevuto l’accesso agli atti dalla direzione dell’assessorato cogliendo anche la mancata firma dell’assessore, cosa che avviene sempre nella procedura dell’accesso agli atti. Mancata assunzione di responsabilità? I dati sono dati e le domande ancora in graduatoria nei nidi d’infanzia sono 1711 perché la matematica non è un’opinione. Sarebbe più utile alla città che l’assessore accogliesse le proposte dell’opposizione e assumesse l’intenzione che in esse c’è di contribuire al superamento di questa drammatica situazione. Comunque, dopo le gravi dichiarazioni valuterò come procedere, ricordandole il rispetto per il mio lavoro, che è già reso complicato dal fatto che per avere dati io debba sempre recarmi dal prefetto. Ricordo anche che è mia particolare modalità di lavoro prima chiedere i dati, poi studiare e alla fine parlare».

«Concludo dicendo – prosegue Lodi – che resto comunque aperta a un confronto, come ho già detto in passato, per il bene e il futuro dei bambini e delle bambine genovesi».

