Comune, tre milioni di euro per riqualificare marciapiedi, carreggiate e percorsi pedonali

Si partirà da Corso Torino e via Macaggi. Ecco tutta la mappa dei lavori nei diversi municipi

Approvato dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici e Bilancio Pietro Piciocchi, lo stanziamento di 3 milioni di euro per la riqualificazione di marciapiedi, carreggiate e percorsi pedonali sull’intero territorio comunale. «Queste risorse che abbiamo reperito a bilancio – spiega il vicesindaco Piciocchi – andranno a implementare quanto già stanziato, oltre 9,3 milioni di euro, per la manutenzione straordinaria su strade e caditoie per il 2023». «Tutti i municipi – spiega l’assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente – saranno interessati da questo piano straordinario di manutenzione la riqualificazione dei marciapiedi, dei percorsi pedonali, anche all’interno delle ville comunali, delle pavimentazioni stradali, con nuove asfaltature, intervenendo, nel prossimo biennio, su alcune situazioni di particolare necessità che sono emerse sul territorio comunale».

Gli interventi su carreggiate e marciapiedi sono stati rilevati, in base a specifiche necessità manutentive, dalla struttura tecnica di Aster. I primi interventi a partire saranno su corso Torino con nuove asfaltature e su via Macaggi con il rifacimento dei marciapiedi. «Il Piano straordinario strade – dichiara il ceo di Aster Antonello Guiducci – rappresenta un ulteriore segno di attenzione da parte della civica amministrazione nei confronti della manutenzione della città, nella sua interezza, un fatto concreto per consolidare un ambiente urbano sicuro e ben curato e che, ancora una volta, vedrà coinvolta Aster in prima linea».

Dal 2024 gli interventi riguarderanno:

Municipio I Centro Est: via Macaggi (interventi straordinari su pavimentazioni stradali e rifacimento segnaletica orizzontale); via Maragliano (marciapiede lato levante, tratto da via XX settembre a civ. 6)

Municipio II Centro Ovest: interventi straordinari su pavimentazioni stradali e rifacimento segnaletica orizzontale in via Fillak e via Milano (nel tratto varco Ponte Etiopia-tunnel lato centro)

Municipio III Bassa Val Bisagno: interventi straordinari su pavimentazioni stradali e rifacimento segnaletica orizzontale in via Archimede (nel tratto da piazza Giusti al tunnel ferroviario), via Ayroli e via G.B. d’Albertis

Municipio IV Media Val Bisagno: interventi straordinari su pavimentazioni stradali e rifacimento segnaletica orizzontale in via Adamoli (carreggiata direzione monte, tratto da Ponte Fleming a salire) e in via Burlando

Municipio V Val Polcevera: interventi straordinari su pavimentazioni stradali e rifacimento segnaletica orizzontale in via Vezzani (da piazza Pallavicini a via Negrotto Cambiaso e altri tratti)

Municipio VI Medio Ponente: interventi straordinari su pavimentazioni stradali e rifacimento segnaletica orizzontale in via Albareto (lato mare), via Puccini, via Sestri

Municipio VII Ponente: interventi straordinari su pavimentazioni stradali e rifacimento segnaletica orizzontale sul Lungomare di Pegli (tratti tra via De Nicolay e ponte sul Varenna) e passeggiata Bruzzone

Municipio VIII Medio Levante: interventi straordinari su pavimentazioni stradali e rifacimento segnaletica orizzontale in via Nizza (ratto da rotonda Cereti a civ 14), via Oderico (tratto da piazza Leopardi a via Zara) e via Zara (marciapiede levante, tratto civ. 31 via Zara – via Oderico)

Municipio IX Levante: interventi straordinari su pavimentazioni stradali e rifacimento segnaletica orizzontale in via Quinto (tratto via Majorana – via Fabrizi), via Gorizia e passeggiata Anita Garibaldi

Inoltre, gli interventi sui percorsi pedonali all’interno delle ville comunali riguardano: villa Duchessa di Galliera (Voltri), villa Croce, villa Gruber e il parco di via Nullo (Quarto).

