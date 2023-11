Reading musicale dal libro “Umanità in bilico. Medici Senza Frontiere in Italia, venticinque anni dalla parte degli esclusi”

Un racconto delle sfide, dei successi e dei fallimenti dei 25 anni di progetti di MSF in Italia narrato con le voci degli operatori e delle operatrici che hanno lavorato sul campo in supporto alle persone migranti ma anche alla popolazione italiana in condizioni di fragilità sociale

Giovedì 30 novembre alle ore 21,30 si terrà Genova il reading musicale “Umanità in bilico”, liberamente tratto dal libro “Umanitàin bilico. Medici Senza Frontiere in Italia, venticinque anni dalla parte degli esclusi” di Giuseppe De Mola.

Parteciperanno all’evento: Enrico Balleari, medico e operatore umanitario MSF, Maria Norina Liccardo, operatrice umanitaria MSF e musicista, Diego Coscia, voce narrante, Gilson Silveira alle percussioni, Oreste Sandro Forestieri a flauti e corde.

Il libro è edito da Infinito Edizioni e la prefazione è del giornalista e scrittore Marco Damilano.

L’eventosi terrà a LaClaque in vico San Donato, Genova. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti. È gradita la prenotazione a questo link.

>QUI la locandina dell’evento.

Un racconto narrato con le voci degli operatori e delle operatrici che hanno lavorato sul campo in supporto alle persone migranti ma anche alla popolazione italiana in condizioni di fragilità sociale negli ultimi 25 anni in Italia. Una storia iniziata nel 1998, dall’attivazione dei primi ambulatori per stranieri senza permesso di soggiorno nelle regioni del Sud Italia, all’intervento agli sbarchi sulle coste siciliane e calabresi; dalle attività negli insediamenti informali dei lavoratori agricoli stagionali e nelle occupazioni abitative nelle grandi città, fino ai programmi più recenti, durante la pandemia di Covid-19 in Lombardia e sulle navi di ricerca e soccorso nel Mediterraneo.

Partecipa all’evento Enrico Balleari, medico genovese e operatore umanitario MSF.

Il progetto musicale del reading è di Maria Norina Liccardo, musicista e operatrice umanitaria di MSF, Oreste Sandro, flauti e corde, con la collaborazione di Gilson Silveira alle percussioni e dell’attore Diego Coscia come voce narrante.

MSF cerca volontari per organizzare attività di sensibilizzazione sul territorio. In Italia sono presenti 15 gruppi di volontari che, condividendo i valori dell’associazione, dedicano parte del proprio tempo libero all’organizzazione di iniziative locali tra le quali presentazioni di libri, proiezioni di film, partnership con i Festival sul territorio. Chi è interessato può scrivere alla mail gruppi@msf.it

Medici Senza Frontiere

MSF è un’organizzazione medico umanitaria internazionale indipendente che fornisce soccorso medico a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da conflitti armati, violenze, epidemie, disastri naturali o esclusione dell’assistenza sanitaria. Oggi è impegnata in 74 paesi, tra cui l’Ucraina, l’Afghanistan, lo Yemen e tante altre emergenze più o meno dimenticate.

MSF in Italia

MSF lavora in Italia dal 1998, alternando progetti agli sbarchi, nei centri di accoglienza e negli insediamenti informali di diverse regioni, per fornire assistenza medica, umanitaria, psicologica e orientamento sociosanitario a rifugiati e migranti nel nostro paese, in collaborazione con le autorità italiane. Attualmente MSF gestisce a Palermo un ambulatorio interdisciplinare per la riabilitazione di migranti e rifugiati sopravvissuti a violenza intenzionale e tortura. Nel Mediterraneo Centrale MSF è impegnata in attività di ricerca e soccorso con la nave Geo Barents, nonché in Calabria, a Roccella Jonica, per offrire prima assistenza medica e psicologica in banchina. Nell’area di Ventimiglia, una clinica mobile offre alla popolazione migrante cure mediche, con un focus particolare sulla salute sessuale e riproduttiva della donna, orientamento sociosanitario e attività di promozione alla salute. A Palermo, Roma, Torino e Udine, grazie al contributo dei volontari, MSF gestisce degli sportelli per fornire assistenza sociosanitaria alla popolazione straniera e italiana in condizioni di marginalità.

Infinto Edizioni

Infinito Edizioni (www.infinitoedizioni.it) è una casa editrice specializzata in saggistica, e in particolare in diritti umani e civili. Ha 14 collane editoriali (una per la narrativa) e pubblica annualmente 30-35 titoli, alcuni dei quali tradotti in Spagna e Germania.

Ufficio stampa Gruppo Locale MSF Genova

Giacomo Vallarino, Tiziana Lanuti

Mail info.genova@rome.msf.org

– SCHEDA LIBRO “UMANITÀ IN BILICO” –

“Umanità in bilico. Medici Senza Frontiere in Italia, venticinque anni dalla parte degli esclusi”

Venticinque anni di attività di Medici Senza Frontiere (MSF) in Italia, rivolte soprattutto a persone straniere, ma anche agli italiani in condizioni di maggiore fragilità. Pratica medica sempre unita alla testimonianza e alla denuncia. Cinque lustri raccontati dalle donne e dagli uomini che hanno lavorato sul campo in modo poco autocelebrativo, autocritico, con la frustrazione per i risultati sempre in bilico in un’Italia che in un quarto di secolo sembra essere diventata sempre meno accogliente. Un racconto intimo, in cui più voci cercano di rispondere al dubbio se ne sia davvero valsa la pena.

Autore: Giuseppe De Mola nasce nel 1967 a Bari, dove studia letteratura russa e inglese. Da anni lavora con l’organizzazione umanitaria Medici Senza Frontiere in Italia e all’estero (Yemen, Sudafrica, Sud Sudan, Etiopia, tra gli altri paesi). Nel 2012 è stata pubblicata la sua raccolta di racconti Distanze. Storie di esilio dal Sudafrica di ieri e di oggi, nel 2016 il suo primo romanzo, Disarmo e nel 2023 il suo secondo romanzo Halley. Un’indagine. Per MSF ha curato la pubblicazione dei rapporti Fuori campo (2016 e 2018).

Prefazione di: Marco Damilano, giornalista e scrittore

Introduzione di: Stefano Di Carlo, direttore generale MSF Italia

Casa Editrice: Infinito Edizioni

