Nel pavimento di un asilo si apre una voragine di due metri

A dare l’allarme il senatore genovese M5S Luca Pirondini: «Non è nemmeno ipotizzabile che succeda una cosa del genere in un luogo nel quale, si presume, i bambini siano al sicuro. Non è possibile!»

È successo alle 8:30 di questa mattina in via Delpino a Chiavari, nell’edificio della scuola paritaria privata dell’infanzia “Della Torre”. Per fortuna non si registrano feriti. La voragine si è aperta nell’ampio corridoio in cui i piccoli appendono cappotti e zaini. I 75 bimbi presenti e gli insegnanti sono stati evacuati e messi in sicurezza.

Sul posto ci sono i Vigili del fuoco, la Polizia locale.

«Questa mattina, a Chiavari, in un asilo si è aperta una voragine di due metri poco dopo l’entrata a scuola. I bimbi, settantacinque, sono stati evacuati – scrive sui social Pirondini – Per fortuna nessuno si è fatto male ma per l’ennesima volta ci si dovrebbe interrogare sulle reali priorità. Non è nemmeno ipotizzabile che succeda una cosa del genere in un luogo nel quale, si presume, i bambini siano al sicuro. Non è possibile!».

Foto dalla pagina Facebook di Luca Pirondini

